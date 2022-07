LECCE – Il cartellone estivo di Lecceinscena, si arricchisce di nuovi appuntamenti per regalare a cittadini e turisti un fine luglio e tutto agosto ricchi di musica e spettacoli in suggestive location come Piazza Libertini, Piazza Palio, la Villa Comunale, il Tagghiate Urban Factory e la Lecce Beach Arena a San Cataldo

Prevista un’ampia offerta di proposte artistiche dal rap alla musica da camera al jazz, pop rock e musica popolare con la presenza di grandi nomi del panorama musicale, ad esempio in piazza libertini il 23 luglio ci sarà Elisa e il 13 agosto sarà la volta di Fiorella Mannoia, al Tagghiate Urban fest ci sarà l’atteso ritorno di Vinicio Caposela, la villa comunale ospiterà invece la programmazione promossa dal Conservatorio Tito Schipa, importanti presenze anche al Palasummer dove tra gli altri si esibiranno Caparezza, i Litfiba, De Gregori e Venditti, ad animare la lecce beach arena ci saranno invece Giuliano Sangiorgi e i Negramaro.

Per conoscere tutti gli appuntamenti si può consultare il sito www.lecceinscena.it