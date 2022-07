Casarano: Mercato, firma Francesco Pambianchi

Il Casarano ha ufficializzato l’ingaggio di Francesco Pambianchi. Difensore dal piede mancino, classe ‘89, ha totalizzato 180 presenze e 4 gol tra i professionisti. Nell’ultima stagione si è diviso tra Casertana (Serie D) e Monopoli (Serie C). Ha esordito in Serie B con il Parma, mentre in Serie C ha vestito le maglie di Spal, Gubbio, Foggia, Taranto, Rende, Catanzaro e Virtus Francavilla.

“Metterò la mia esperienza al servizio del tecnico e della squadra – le sue prime parole sui canali social del Casarano -. Non ci ho pensato due volte nell’accettare la proposta del presidente Maci e del direttore Montervino, il loro entusiasmo mi ha coinvolto e convinto immediatamente. Sono felice di essere al Casarano, club con una storia importante e con un progetto interessante e di assoluto valore”.