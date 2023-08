Lecce – La festa della municeddha di Cannole giunge alla sua 37esima edizione confermandosi come punto di riferimento per gli eventi estivi non solo salentini ma dell’intera Pgulia. Non a casa, come sottolinea la responsabile alla comunicazione della manifestazione Tiziana Protopapa, è l’unica sagra ad essere sovvenzionata anche dalla Regione Puglia.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp