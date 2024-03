Lecce, incontro su “La congruità dei cantieri”

Lecce – La verifica di congruità in edilizia è uno strumento utile per realizzare un’azione di contrasto dei fenomeni di dumping contrattuale, ecco perché è stato promosso l’incontro da Edilcassa di Puglia in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce e l’ANCL su un tema al centro del lavoro edile ma non solo. Si vuole promuovere così l’emersione del lavoro irregolare attraverso l’utilizzo di parametri idonei ad orientare le imprese operanti nel settore e assicurando un’effettiva tutela dei lavoratori.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author