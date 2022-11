Due pedoni investiti nella notte a Lecce. Il primo episodio, intorno alla mezzanotte, ha interesssato un 18enne che stava attraversando via Cavallotti. Per cause ancora tutte da accertare una donna, al volante di un’auto, lo ha travolto. Immediata la corsa in ospedale a bordo di un’ambulanza. Al Vito Fazzi di Lecce il giovane vi è giunto con codice rosso. Sul posto la polizia locale. Intorno alle 4, ad Acaya, un 32enne è stato investito da un’auto. Sul posto è giunta un’ambulanza che lo ha soccorso e trasportato con codice giallo in ospedale.