Lecce, dibattito elettorale tra candidati sindaco: diretta su Antenna Sud

Lunedì 27 maggio, alle 16:15, Antenna Sud ospiterà un cruciale confronto televisivo tra i candidati alla carica di sindaco del comune di Lecce. Moderato da Maria Teresa Carrozzo, il dibattito promette scintille e confronti su questioni cruciali per il futuro della città.

Gli spettatori potranno sintonizzarsi su diverse piattaforme:

– 📺 Canale 14 del DTT

– 💻 Streaming su https://www.antennasud.com/streaming/

– 📲 Diretta su Facebook sulla pagina ufficiale di Antenna Sud

Il Confront Zone si preannuncia come un momento chiave per comprendere le posizioni dei candidati su temi fondamentali come sviluppo urbano, ambiente, economia locale e molto altro ancora. Non perdete l’opportunità di essere informati e partecipare attivamente al futuro di Lecce!

