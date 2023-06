Lecce, dal 26 giugno via alla campagna abbonamenti: tutte le novità

In mattinata, si è tenuta presso la sala stampa dello stadio “Via del Mare” di Lecce la consueta conferenza stampa dedicata alla campagna abbonamenti. A presidenziarla, il vicepresidente Corrado Liguori: “A differenza degli anni scorsi non abbiamo voluto unire il tema della campagna abbonamenti con quello della presentazione delle maglie, che verranno svelate in occasione di un evento speciale e diverso dal solito. La campagna abbonamenti rappresenta un momento importante per la nostra società, sappiamo quanto giocare con un pubblico come il nostro sia importante per chi scende in campo. In termini di presenze sugli spalti siamo la settima tiferia italiana, e questo impone massima attenzione e rispetto nei confronti dei nostri sostenitori. Limitare i disagi e aumentare i comfort, queste sono le due priorità che abbiamo messo in evidenza per i nostri abbonati. I prezzi gara del botteghino resteranno invariati rispetto al’ultima stagione, così come verranno confermate le tariffe. Il periodo di prelazione sarà di 40 giorni, ma la novità sarà la prelazione divisa per settori per chi vorrà ritirare il proprio abbonamento direttamente dallo stadio. Verranno inoltre confermati i gadget destinati agli abbonati, che come di consueto saranno dei veri e propri omaggi”.

Le gare con Juve, Inter e Milan avranno un tariffario unico maggiore rispetto alle altre partite (dai 60 euro ai 250 euro). La tariffa standard invece prevede: 19 euro in curva, 25 euro in tribuna est, 35 euro in tribuna centrale inferiore, 55 euro in tribuna centrale superiore e 140 euro per le poltronissime. I prezzi dei nuovi abbonamenti variano dai 305 euro delle curve ai 2500 euro della tribuna vip. I rinnovi invece partiranno dai 260 euro dei distinti ai 1405 euro delle poltronissime. Under 18, Over 70 e donne avranno un prezzo ridotto: dai 140 euro ai 610 euro. Tariffe speciali infine per le aziende, che potranno usufruire del 10% di sconto. La prelazione prenderà il via dal 26 giugno fino al 2 agosto, data oltre la quale il vecchio abbonato che non ha ancora effettuato il rinnovo perderà il proprio vecchio posto a sedere.

Per quanto concerne il progetto “US Lecce Program” ci saranno svariate novità: dai tour negli spogliatoi a fine partita, alla possibilità di assistere al riscaldamento da bordocampo, passando per le visite in allenamento, gli incontri con i calciatori, i ticket in omaggio per alcune gare in trasferta e tanto altro. Il tutto a 30 euro in più sul prezzo dell’abbonamento, 10 euro per gli Under 14. Lo scorso anno quasi 1000 tifosi sono stati inclusi nelle iniziative del US Lecce Program, progetto che ha riscontrato grande successo.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp