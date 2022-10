“Partite come quelle con la Roma sono meravigliose, tutti vorrebbero giocare su un palcoscenico straordinario – dichiara Marco Baroni, tecnico del Lecce, alla vigilia – Ho letto che ci sarà un seguito incredibile dei nostri tifosi, pertanto ci sono tutte le motivazioni per fare bene. La Roma è una squadra fortissima, che ha struttura e qualità, forse anche un po’ ferita dopo la sconfitta col Betis. Dobbiamo assolutamente fare bella figura, possiamo creare problemi solo giocando con coraggio e determinazione. Non possiamo sbagliare nulla: non serve un atteggiamento rinunciatario, abbiamo voglia di misurarci con grandi campioni”.

UMTITI DAL 1’ – “Sta bene, in questo momento ho più titolari, farò delle scelte – prosegue Baroni -. Per Umtiti quello dell’Olimpico potrebbe essere l’appuntamento giusto”.

PARTITA COMPLICATA – “La Roma è una squadra solida, ha una fisicità pazzesca, basta vedere le soluzioni da palla inattiva. Ha struttura, centimetri, piede: grande umiltà cercheremo di metterli in difficoltà. Sarà una partita complicata, anche se hanno speso tanto col Betis e hanno il ritorno a Siviglia determinante, ma Mourinho vuole vincere anche se gioca a tombola”.