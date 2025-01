Latina, Boscaglia: “Bene per settanta minuti, poi abbiamo rinunciato a giocare”

Il 2025 del Latina comincia con un successo. I laziali, infatti, battono il Taranto per 3-1 nel primo match del nuovo anno. Questa l’analisi di Roberto Boscaglia, tecnico dei nerazzurri, al termine della sfida ai microfoni di Antenna Sud: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, tenendo i nostri avversari nella propria metà campo e sfiorando più volte il gol. Siamo riusciti a passare in vantaggio e incanalare il match sui binari giusti. Dopo il terzo gol abbiamo rinunciato a giocare e il Taranto ha preso coraggio. Negli ultimi minuti la partita si era complicata. Bene per 70 minuti ma gli ultimi 20 non mi sono piaciuti. Dovevamo sfruttare queste situazioni ma anche con la Turris sarà una partita difficilissima perché le squadre con queste problematiche raddoppiano le forze e le attenzioni. Vincere questa partita era importantissimo ma dobbiamo stare più attenti e concentrati. Il momento del Taranto? Mi dispiace tantissimo perché sappiamo tutti il blasone del Taranto. Quando si arriva a questa situazione vuol dire che qualcosa all’inizio, da parte della società e della Lega. Non si può arrivare a questo punto e mi dispiace tantissimo”.

