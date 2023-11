La mobilitazione Cgil e Uil al porto di Bari per Salvini

BARI – Da piazza Massari al porto. Dalla manifestazione alla protesta. Cgil e Uil Puglia non si sono lasciati sfuggire l’occasione per manifestare il loro dissenso alla manovra finanziaria del Governo non solo con la mobilitazione in piazza Massari ma arrivando davanti al varco Dogana del porto di Bari da dove è transitato in mattinata il ministro e vicepremier Matteo Salvini, a Bari per un convegno sulle infrastrutture in Puglia nei prossimi anni. Una quarantina di rappresentanti delle due confederate si sono portati davanti all’ingresso con bandiere e striscioni. Un segnale all’esponente della Lega che ha criticato aspramente nei giorni scorsi lo sciopero arrivando anche a precettarlo.

