La magia della voce: Francesco Repice al Castello De Falconibus

Raccontare e far sognare con la sola forza della voce, senza il supporto delle immagini, è un’arte senza tempo riservata a pochi eletti.

Giovedì 30 gennaio, alle 19.30, il Castello De Falconibus di Pulsano (Taranto) ospiterà Francesco Repice, la celebre voce di “Tutto il calcio minuto per minuto”, lo storico programma radiofonico che, dal 1960, narra le emozioni del calcio italiano.

Erede naturale di leggende come Nicolò Carosio, Enrico Ameri e Sandro Ciotti, Repice è maestro nel modellare le parole, trasformandole in emozioni capaci di far battere i cuori degli ascoltatori. La sua voce, potente e armonica, è stata la colonna sonora di momenti indimenticabili, come il trionfo dell’Italia agli Europei 2020.

Durante l’incontro, il giornalista Rai parlerà di calcio e delle sue evoluzioni nel tempo, con l’esperienza di chi ha osservato da vicino uomini, storie e cambiamenti di questo sport.

L’evento, organizzato con entusiasmo dall’Inter Club “Giacinto Facchetti” (presidente Roberto Cazzato), dal Milan Club “Paolo Maldini” (presidente Gaetano Ruggiero) e dallo Juventus Club “Pulsano Bianconera” (presidente Massimiliano Annese), promette una serata di grande fascino per tutti gli appassionati.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author