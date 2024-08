Intimidazione a Giove, il gruppo di De Cosmo ritira l’offerta

“Nella tarda mattinata di oggi, con sconcerto e delusione, il sottoscritto e il gruppo di imprenditori che rappresento hanno appreso da alcuni organi di informazione del vile e pericoloso gesto subito. Esprimiamo la nostra incondizionata solidarietà al presidente Giove, alla sua famiglia e a tutti i tesserati del Taranto FC. Un gesto simile, frutto certamente di qualche facinoroso, non solo offende il presidente Giove e l’intera comunità sportiva di Taranto, ma disprezza anche tutti coloro che, come noi, credono nei valori indissolubili dello sport”. Così in una nota Francesco De Cosmo, commercialista di Cerignola che rappresenta una cordata disposta a rilevare il Taranto.

“Auspichiamo che l’autore o gli autori di questo sconsiderato e ignobile atto siano prontamente assicurati alla giustizia per restituire serenità e dignità alla gloriosa e appassionata comunità tarantina. Purtroppo, quanto accaduto ci ha portato a una profonda riflessione: alla luce delle spiacevoli circostanze, siamo costretti a comunicare che desistiamo da qualsiasi proposito di acquisizione di quote sociali del Taranto”, conclude Francesco De Cosmo.

