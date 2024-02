Interramento ferroviario Andria, modifiche alla circolazione dal 12 febbraio

ANDRIA – Nuove modifiche alla viabilità nei pressi del cantiere per l’interramento ferroviario di Andria. Variazioni alla circolazione previste a partire da lunedì mattina, in particolare all’incrocio tra via Bruno Buozzi e via 24 maggio.

Per via dei progressi della cantierizzazione, verrà predisposta la chiusura dell’attuale varco che porta da viale Gramsci a via Martiri di Cefalonia, rendendo nuovamente percorribile, invece, il tratto di via Milite Ignoto che costeggia il Monumento ai Caduti. Le modifiche attese dalla settimana imminente serviranno a compiere le operazioni definitive su viale Gramsci, ormai verso gli ultimi step dei lavori.

Completata questa fase, le attività di manutenzione si sposteranno nuovamente su via Milite Ignoto, che nei prossimi mesi vedrà nuovamente cambiare le modalità di circolazione per garantire gli ultimi lavori anche in questo tratto. Ad annunciarlo è l’assessore alla mobilità Pasquale Colasuonno, che sui social ha comunicato le variazioni previste dal 12 febbraio. I lavori andranno conclusi entro il 30 giugno, lo stesso Colasuonno si appella alla pazienza e alla collaborazione dei cittadini andriesi.

