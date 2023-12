Inter-Lecce, Rocchi sul mani di Carlos Augusto: ‘Non punibile’

Gianluca Rocchi ha confermato che il fallo di mano di Carlos Augusto in Inter-Lecce non andava punito con il calcio di rigore a favore dei salentini, come effettivamente successo dopo la revisione al Var. “Assolutamente non era punibile” ha detto a Dazn il designatore degli arbitri. “Questo per noi non è punibile, il tocco del corpo cambia radicalmente la palla. Diventerebbe punibile se il braccio venisse considerato volontario, la decisione è corretta. Se l’arbitro di campo avesse dato rigore sarebbe stato un problema: probabilmente sarebbe stata confermata la decisione di campo perché devi essere certo al 100% che non lo sia. Forse per il VAR sarebbe stato da togliere comunque ma sono felice che l’abbiano deciso in campo, è un episodio giusto”, ha detto Rocchi.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp