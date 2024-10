Innovazione e sostenibilità: Ugl Matera promuove il futuro delle PMI

L’Ugl di Matera ha espresso il proprio sostegno alle iniziative che mirano a far conoscere servizi innovativi per migliorare la produttività delle imprese e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni. Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, ha sottolineato l’importanza di presentare opere tecnologiche già disponibili e gratuite, capaci di incrementare rapidamente la produttività aziendale e il sistema occupazionale.

Giordano ha rilasciato queste dichiarazioni durante il primo Demo Day del Cluster Lucano Automotive Fabbrica Intelligente, nell’ambito del progetto EDIH Heritage Smart Lab (HSL), finanziato dalla Commissione Europea e dal MIMIT, che si è svolto a Policoro (MT) e ha visto la partecipazione di rappresentanti dei comuni costieri e di piccole e medie imprese.

L’evento ha avuto come obiettivo la presentazione di servizi per affrontare le sfide delle PMI e delle pubbliche amministrazioni in materia di mobilità sostenibile e transizione digitale. Giordano ha evidenziato il supporto dell’Ugl alla visione di Antonio Braia, presidente del Cluster Automotive Fabbrica Intelligente, che ha introdotto un elenco di aziende e centri di ricerca con sistemi innovativi. Tra i progetti significativi presentati, si sono distinti “MOBAS – Mobilità sostenibile in Basilicata 4.0” e “TECsPRO”, frutto della collaborazione tra imprese e centri di ricerca lucani grazie a finanziamenti regionali.

L’Ugl ha condiviso l’opinione del Cluster, sottolineando la responsabilità di supportare PMI e PA nella transizione digitale, diffondendo le opportunità già presenti sul mercato attraverso tecnologie come l’IA e l’IoT. Grazie alla collaborazione con centri di ricerca, si punta a offrire prodotti all’avanguardia per consentire alle imprese lucane di competere sui mercati internazionali.

Giordano ha anche enfatizzato l’importanza di promuovere l’innovazione a partire dal sistema scolastico, formando docenti e studenti sui progetti formativi legati alla transizione digitale.

Durante l’evento, il Segretario Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, ha telefonicamente espresso apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando la necessità di mantenere il Fondo dedicato all’Automotive nella legge di stabilità. Spera ha avvertito della crisi senza precedenti nel settore, evidenziando la necessità di sostegni adeguati e di una politica industriale decisa per affrontare le sfide della transizione tecnologica e energetica.

In conclusione, il presidente Braia ha ringraziato Spera e Giordano per i loro contributi, sottolineando l’importanza della collaborazione e della partecipazione attiva nel settore, che rappresentano un valore distintivo dell’UGL.

