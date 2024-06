Incidente stradale a Taranto: motociclista in codice rosso

Un motociclista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale SS. Annunziata di Taranto dopo un incidente stradale, avvenuto in viale Unità d’Italia nel pomeriggio di lunedì 10 giugno. Durante un sorpasso, il centauro ha urtato con un pedale della sua moto la gomma di una Lancia Musa, perdendo il controllo del mezzo e cadendo rovinosamente a terra. I sanitari del 118 sono intervenuti prontamente portando il ferito in ospedale. Sul luogo dell’incidente anche la Polizia Locale di Taranto e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona a causa della fuoriuscita di benzina dalla moto.

