Foggia cerca ds: incontro Canonico-Di Bari, a breve la decisione

Il Foggia prosegue i casting alla ricerca del nuovo direttore sportivo dopo le dimissioni di Domenico Roma. Oggi, martedì 5 novembre 2024, il presidente Nicola Canonico ha incontrato Giuseppe Di Bari, che avrebbe dato piena disponibilità a ricoprire l’incarico illustrando la sua ricetta per uscire dal tunnel. Un incontro ‘interlocutorio’ al quale potrebbe seguirne un altro (decisivo) domani mattina. Le sensazioni, in ogni caso, sono positive. Per Di Bari si tratterebbe di un ritorno a Foggia, dopo l’esperienza rossonera tra il 2012 e il 2017.

