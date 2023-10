Il Brindisi travolto da un poker della Casertana

Il Brindisi travolto dalla Casertana. Termina 4 a 1 per i campani il match valido per la nona giornata del campionato di serie C . A fine gara fischi per la squadra e il tecnico da parte dei sostenitori adriatici.

Brindisi

IL TABELLINO:

BRINDISI (4-2-3-1): Saio; Valenti (1’ s.t. Lombardi), Gorzelewski, Bizzotto, Monti; Cancelli, Malaccari (1’ s.t. Ceesay); Albertini, Petrucci (1’ s.t. Bunino), Golfo (33’ s.t. Ganz); Fall (23’ s.t. Costa). Allenatore: Ciro Danucci. A disposizione: Albertazzi, Auro, Vona, Ceesay, Bunino, Lombardi, Mazia, Bellucci, Moretti, De Angelis, De Feo, Costa, Ganz.

Casertana (3-5-2): Venturi; Sciacca, Soprano, Calapai; Carretta (38’ s.t. Taurino), Toscano (38’ s.t. Matese), Casoli, Proietti, Anastasio (38’ s.t. Cadili); Tavernelli (30’ s.t. Turchetta), Montalto (13’ s.t. Curcio). Allenatore: Vincenzo Cangelosi. A disposizione: Marfella, Curcio, Matese, Galletta, Del Prete, Paglino, Taurino, Turchetta, Cadili.

Arbitro: Giaccaglia di Jesi.

Marcatori: 22’ p.t. Tavernelli, 29’ p.t. Montalto, 44’ p.t. Carretta (R), 19’ s.t. Proietti, 23’ s.t. Bunino

Note: Ammoniti: Valenti, Anastasio, Petrucci, Bizzotto, Cancelli, Costa. Espulsi: Cancelli

Calci d’angolo: 3-3. Recupero: p.t. 2’; s.t. 3’.

About Author

Cristina Cavallo Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp