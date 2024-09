Il Brindisi pensa ad Eramo per il centrocampo

Quasi 500 caps raccolte tra Serie A, cadetteria e Serie C. Centrocampista con un curriculum che parla da solo, nel quale spiccano le esperienze di Bari, Genova sponda blucerchiata, Benevento, Crotone ed Ascoli solo per citarne alcune. Potrebbe essere questo l’identikit del prossimo rinforzo individuato dal Brindisi, il cui nome corrisponde a quello di Mirko Eramo.

Nativo di Acquaviva delle Fonti, Eramo sarebbe finito nel mirino del sodalizio adriatico, alla ricerca di un elemento capace di garantire spessore al proprio reparto nevralgico. Le valutazioni sull’ex Entella, fermo ai box da più di un anno, con l’ultima presenza ufficiale che risale al 13 maggio 2023 (Ascoli-Cosenza di Serie B, ndr), stando ai rumors, sono comunque rimandate a dopo la sfida contro la Fidelis Andria, impegno in programma per domenica 15 settembre, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie D.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author