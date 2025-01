Il Barletta vince la Coppa Italia Dilettanti Puglia: Galatina battuto 4-0

Il Barletta si aggiudica la Coppa Italia Dilettanti Puglia per la seconda volta in quattro stagioni. Finale senza storia contro il Galatina, battuto 4-0 in uno stadio Puttilli stracolmo dopo la vittoria per 0-1 ottenuta una settimana fa allo “Specchia” all’andata. A decidere la gara di ritorno le reti di Scaringella, Giambuzzi, Lavopa e Lobosco.

Barletta premiato dalla LND Puglia con l’ambito trofeo che consente ai biancorossi di mister De Candia di accedere alla fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza, valevole a sua volta (in caso di successo a fine stagione) la promozione diretta in Serie D.

