I leccesi scelgono il cenone in famiglia in attesa del nuovo anno

Lecce – Cosa fare l’ultima notte dell’anno? Ma, soprattutto, dove cenare? A casa con amici e parenti o in un locale? Dalle risposte ricevute a quanto sembra la tendenza è quella di rimanere a casa dove poter godere delle prelibatezze tipiche leccesi ma più in generale della notte di San Silvestro a discapito dei costosi cenoni nei locali. E come da tradizione, dopo la grande abbuffata, non possono mancare i giochi da tavola e la sempre verde tombola.

