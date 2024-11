I consiglieri regionali di opposizione di Basilicata criticano la guida Bardi su sanità e crisi idrica

Rispettare le prerogative del massimo organo legislativo e democrativo regionale, ovvero il Consiglio e rimettere in quella sede il dibattito su due dei temi cruciali per la Basilicata come la sanità e l’emergenza idrica.

È stato questo il messaggio che i consiglieri regionali di opposizione del centrosinistra lucano hanno lanciato al governatore Vito Bardi, affinchè si possa aprire un dibattito severo ma costruttivo su questi argomenti che sono determinati per i lucani, hanno spiegato durante una conferenza stampa convocata a Potenza.

Non possiamo continuare a fare da spettatori mentre la sanità va a rotoli e assistere ad una assenza di acqua per un terzo dei lucani, il tutto ascoltando motivazioni poco realistiche, hanno evidenziato i componenti di minoranza del parlamentino lucano.

Negli ultimi cinque anni non sono stati programmati interventi strutturali sul bacino del Camastra dove mancano dei collaudi che potevano e dovevano essere fatti. Per questo oggi – hanno spiegato – ci troviamo ad affrontare una crisi di questo genere ma non accettiamo che la maggioranza giustifichi l’attuale condizione parlando solo dell’assenza di piogge senza che si assuma le proprie responsabilità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author