Una Honda del ‘76 avrà la prima targa storica

BARI – È una Honda cb500 four del 1976 del signor Mario Binetti la prima moto in Puglia a ricevere la prima targa storica. Per la prima volta dall’entrata in vigore del decreto ministeriale, l’Automobile Club Bari Bat consegna la prima targa storica in Puglia. Il nuovo decreto ministeriale permette ai proprietari di auto e moto storiche di reimmatricolare (o immatricolare) i propri veicoli richiedendo la targa e i documenti conformi agli originali, ossia quelli rilasciati in occasione della prima registrazione. Il decreto riguarda autoveicoli, motoveicoli e macchine agricole di interesse storico e collezionistico. Nelle scorse ore la cerimonia proprio nella sede dell’Automobil club del capoluogo

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author