Guida in stato di ebbrezza e provoca incidente, denunciato 32enne di Andria

ANDRIA – Ha provocato un incidente in via Barletta, all’altezza di un ipermercato della zona industriale, per poi tentare la fuga senza prestare soccorso. È stato denunciato ad Andria un 32enne del luogo, risultato in stato di ebbrezza, che ha provato a dileguarsi prima dell’arrivo della Polizia Locale.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di venerdì. Gli agenti del commissariato andriese hanno intercettato il responsabile del sinistro, distante poche decine di metri dall’impatto, sottoponendolo all’alcool test insieme agli altri conducenti coinvolti, fortunatamente senza conseguenze fisiche. Il 32enne è risultato positivo ai controlli effettuati con l’etilometro dalla Polizia Locale, allertata e giunta immediatamente sul posto dopo una chiamata in Centrale Operativa.

Il responsabile dell’incidente ha subito il ritiro della patente di guida, il fermo amministrativo del veicolo e il deferimento all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Fortunatamente evitati danni peggiori, si tratta del secondo incidente nei pressi della zona industriale est nel giro di due giorni.

