Grottaglie, Maiorano incontra i vertici Leonardo

”Nessuna ipotesi di scorporo per lo stabilimento di Grottaglie, ma un piano di rilancio che punta a diversificare e potenziare la produzione. L’obiettivo dichiarato è quello di superare la dipendenza dalla mono-committenza con Boeing, individuando nuove opportunità attraverso ulteriori commesse, garantendo così la tutela dei livelli occupazionali e la valorizzazione delle competenze presenti”. Lo dichiara in una nota l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, che ha incontrato i vertici dell’azienda nella giornata di venerdì 22 novembre.

Durante l’incontro, l’azienda ha confermato investimenti in innovazione e prospettive future per il sito produttivo, considerato un pilastro dello sviluppo economico nella provincia di Taranto. “Ringrazio Stefano Bortoli, direttore della Divisione Aerostrutture, e il suo staff per la disponibilità e lo spirito di collaborazione istituzionale dimostrati”, ha dichiarato Giovanni Maiorano, membro della I Commissione Affari costituzionali e della Commissione Parlamentare Antimafia, in seguito alla visita nello stabilimento.

Maiorano ha inoltre sottolineato l’impegno nel monitorare i futuri sviluppi per salvaguardare i lavoratori e il territorio, confermando l’importanza strategica dello stabilimento per l’intera area.

