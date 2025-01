Gravina, in scena la piaga delle morti sul lavoro

GRAVINA – La profondità e l’ironia che solo il teatro può dare come strumento di sensibilizzazione per riflettere sull’importanza della sicurezza sul lavoro. Questo il senso dello spettacolo teatrale, che sarà itinerante, promosso da “Mai Più vittime sul lavoro”, l’associazione-centro studi no profit nata per diffondere la cultura della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e assicurare assistenza medico-legale ai lavoratori. “E’ proprio quell’attimo” il significativo titolo dell’opera che è stata rappresentata dai ragazzi dell’accademia della compagnia teatrale “Colpi di scena” in anteprima nazionale a Gravina in Puglia in un teatro Vida sold out. Il lavoro, scritto da Renzo Paternoster, “è un messaggio potente che parla ai giovani perché la sicurezza sul lavoro parte dalla conoscenza e dalla consapevolezza dei propri diritti”, spiega il regista Michele Mindicini che sottolinea la partecipazione attiva del pubblico. Lo spettacolo teatrale “E’ proprio quell’attimo” è la prima delle iniziative in programma quest’anno di “Mai Più vittime sul lavoro” che punta a incrementare le sue attività sul territorio non solo pugliese.

Quella sul lavoro è una vera strage infinita: 1.481 morti nel 2024, in aumento del 3,5% rispetto al 2023. E nei primi giorni del nuovo 2025 già tre vittime di cui una in Puglia.

