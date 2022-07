Roma – Nonostante siano state approvate in Consiglio dei ministri le misure contro il caro bollette, che daranno respiro agli italiani, rimangono aperte le questioni nella maggioranza dal M5S alla Lega. La venuta a Roma di Grillo a scatenato non poche polemiche. “Il governo non rischia” per Draghi, ma alla domanda se questo sarà l’ultimo governo a sua guida la risposta è “Sì”. C’è poi il nodo dei messaggi scambiati con Grillo a proposito della richiesta di rimozione di Conte, Draghi risponde senza esitazione. Dai 5 stelle alla lega. La partita si gioca su Ius scholae e cannabis ma per il Premier, “Sono proposte di iniziativa parlamentare e il governo non prende posizione” . Entrambe le questioni sono state rinviate dopo la presentazione di 1500 emendamenti da parte della Lega.