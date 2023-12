Giù la Maschera, protagonista il sindaco Mariolina Pizzuto

Questa settimana la Mascherina di Maria Teresa Carrozzo è andata a Monteroni di Lecce ed ha punzecchiato la Sindaca. Lei è Mariolina Pizzuto, una sindaca che viene dal popolo ed ora che siede sulla poltrona di Primo Cittadino non dimentica le sue origini e cerca di rimanere ben salda alla vita reale. La politica? Per lei una sfida. Apparentemente dura, Mariolina sa essere anche profondamente donna. Volete sapere di più? Riguardate la puntata andata in onda venedi, in attesa della prossima mascherina che cadrà…

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp