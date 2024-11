Giornata Mondiale del Diabete, esami gratuiti a Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA – Servizi gratuiti di screening per utenti dai 20 agli 80 anni per la Giornata Mondiale del Diabete. Il Distretto Socio-Sanitario di Margherita di Savoia ha allestito presso le terme cittadine un vero e proprio padiglione per sottoporre la cittadinanza a tutti gli esami necessari per diagnosticare l’eventuale presenza della patologia.

Tra gli esami a cui potersi sottoporre gratuitamente quelli di glicemia basale, indice di massa corporea e pressione arteriosa. Il personale medico del distretto prevede anche visite endocrinologiche e cardiologiche. Presenti anche le istituzioni del territorio per la Giornata Mondiale del Diabete.

Quello di Margherita, inoltre, rappresenta il primo distretto socio-sanitario pugliese ad aver adottato la nuova carta dei servizi. Durante la Giornata Mondiale del Diabete, anche un’occasione per aggiornare gli utenti sulle tipologie di prestazioni erogate dal centro medico di via Vanvitelli.

