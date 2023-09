Giochi: Pagano punzecchia Iaia, ‘Cosa ha fatto Ferrarese finora?’

“Le considerazioni dell’On. Iaia sui Giochi del Mediterraneo fanno trasparire solo un palpabile imbarazzo per l’assoluta inutilità che finora ha avuto il commissariamento. E per glissare su questo ennesimo fallimento della destra, continua a straparlare senza alcuna cognizione di causa sulle spese del Comitato. L’operazione trasparenza che annuncia dovrebbe farla con riguardo ai suoi pensieri, che sembrano sempre più offuscati dalla confusione”.

Così il parlamentare pugliese del Partito Democratico Ubaldo Pagano. “E utile allora spiegare all’onorevole come funziona il Comitato, che al contrario di ciò che dice ha avuto finora una gestione fin troppo parca delle risorse assegnategli. Innanzitutto, il rendiconto viene inviato al Coni ed al MEF che eroga le risorse tramite il Coni e i bilanci 2021 e 2022 del Comitato sono stati approvati dal consiglio direttivo, di cui per inciso fa parte sia il Governo sia il Coni, e dai revisori dei conti, nominati da Regione, Comune e Coni”.

“A scanso di equivoci – continua Pagano -, il comitato ha ricevuto finora soltanto 2,2 mln di cui 1,2 mln sono stati girati al Comitato Internazionale per le quote di contributo dovute dal 2019 al 2022, ulteriori 300 mila euro sono stati rendicontati per le spese dell’assemblea CIJM di novembre 2022 a Taranto e altre spese sono state rendicontate per la sistemazione della sede del Comitato, per il personale della segreteria e per i consulenti, per i numerosi eventi sportivi e promozionali svoltisi a Taranto, per le pubblicazioni e per il concorso internazionale di architettura per la piscina”.

“Perché Iaia non chiede la stessa trasparenza che finora a Taranto è stata garantita anche a chi gestisce l’organizzazione delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina? Ad oggi sono state erogate risorse dieci volte maggiori ma i risultati sono piuttosto deludenti – aggiunge il dem -. E cominci soprattutto a tener d’occhio le spese del Commissario Ferrarese che invece di aggiungere risorse per gli impianti sportivi ne sottrae una consistente quota parte per il funzionamento di una struttura del tutto inutile. Il ridimensionamento dello stadio Iacovone è purtroppo un esempio lampante di questo modus operandi”.

“Sono passati 9 mesi da quando il Ministro Fitto ha annunciato il commissariamento e oltre 4 mesi dalla nomina e siamo a zero! Solo annunci senza alcuna competenza sportiva e senza alcun confronto con il Comitato Organizzatore che è l’unico soggetto titolato a organizzare i Giochi. Intanto restano ancora bloccati dal Governo i

soldi stanziati dal Parlamento da oltre un anno e mezzo su iniziativa mia e del PD”, conclude Pagano.

