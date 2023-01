Foggia – Nel corso degli interventi effettuati dai finanzieri del Comando Provinciale di Foggia nell’ambito del piano di intensificazione del controllo economico del territorio attuato nel periodo delle festività, sono stati sequestrati oltre 3 kg di sostanze stupefacenti e 230.000 prodotti contraffatti o pericolosi.

In particolare, sono stati eseguiti controlli per il contrasto allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti lungo le principali vie di comunicazione dell’area garganica e del Tavoliere nonché a Foggia, San Severo, Manfredonia, Cerignola, Ortanova, Torremaggiore, Apricena, San Nicandro Garganico, Lesina e Chieuti.

Il fiuto dei cani antidroga è stato determinante e nel complesso sono stati sequestrati 1,2 kg di hashish, 1,85 kg di marijuana e 50 g. di cocaina.

55 persone sono state segnalate all’Autorità Prefettizia per uso personale di sostanze stupefacenti mentre nei casi riguardanti quantitativi più elevati o suddivisi in dosi i 7 responsabili sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, di cui 2 tratti arresto.

Per quanto riguarda la tutela dei consumatori, l’attività delle Fiamme Gialle è stata indirizzata al controllo di attività commerciali al dettaglio ed ambulanti.

Gli interventi eseguiti, tra gli altri nei Comuni di Foggia, Manfredonia, Cerignola, San Giovanni Rotondo, Lucera, Vieste, San Nicandro Garganico, Serracapriola e Cagnano Varano, hanno portato al sequestro di 52.500 luci natalizie e di oltre 13.000 articoli elettrici sprovvisti di marchio CE.

Sequestrati anche 160.000 dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherine) non rispondenti ai requisiti di sicurezza richiesti per la commercializzazione ed 800 capi di abbigliamento contraffatti, posti in vendita sia da ambulanti abusivi che presso alcuni negozi del capoluogo e di un altro centro della provincia.

