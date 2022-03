Lecce, orrore: uccide a calci gattino di quartiere e va via indisturbato

Lecce- Accadono cose che non vorremmo mai raccontare perché descrivono una ferocia che lascia senza parole. Nel pomeriggio di domenica, in pieno centro storico un “ uomo”, se possiamo chiamarlo così, ha deciso di armarsi di bastone ed andare ad ammazzare di proposito un’ anima innocente che viveva da anni nel centro. Il classico gatto di quartiere, mascotte dei residenti, che si faceva voler bene da chiunque lo incontrasse. L’uomo è stato ripreso dalle telecamere installate nel centro storico e si spera che presto venga identificato dagli organi competenti. Come spiegare quanto accaduto? Come raccontare quanto accaduto senza metterci un po’ di cuore? Credo che la pandemia non ci abbài reso più buoni ma solo più soli, tristi, distratti da venti ad un abita che scorre senza valori.