Gasparri: “Magistratura approfondisca su Decaro e Emiliano’

“Decaro ed Emiliano meriterebbero una maggiore attenzione da parte della magistratura. Sono ancora sconcertato dall’audizione del procuratore della Repubblica di Bari davanti all’Antimafia. In quel momento è emerso chiaramente perché non si riesce a risolvere le vicende che riguardano la città pugliese”. A dichiararlo è Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia.

Gasparri critica duramente il sindaco di Bari, Antonio Decaro, accusandolo di offendere il centrodestra senza affrontare le proprie responsabilità come sindaco e assessore con delega alle aziende comunali. “Si moltiplicano le inchieste su assunzioni sospette, ma Decaro non viene mai chiamato in causa”, afferma Gasparri.

Il senatore si sofferma poi sul presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, riguardo alla destituzione di Pisicchio pochi minuti prima del suo arresto: “È evidente che c’è stata una fuga di notizie. Emiliano non è credibile quando dice che è stato un fatto casuale”. Gasparri sostiene che il gruppo di potere formatosi attorno a Emiliano e Decaro sotto l’insegna del PD necessiti di un’analisi più approfondita.

Concludendo, Gasparri critica Decaro perché definisce mafiosi gli esponenti del centrodestra e ricorda “che è stato Emiliano a visitare la sorella di un boss mafioso, sostenendo di essere stato accompagnato da Decaro, il quale nega”. Gasparri si dice incerto sull’esito delle elezioni a Bari, ma sottolinea che l’ispezione del Ministero dell’Interno ha raccolto materiale sufficiente per decisioni drastiche, ritenute ormai inevitabili.

