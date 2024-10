Gallipoli, la fontana antica si illumina di rosa per la campagna A.I.R.C.

Anche quest’anno per il mese di ottobre dedicato in tutto il mondo alla prevenzione del tumore al seno, è stata promossa una campagna di sensibilizzazione da parte dell’A.I.R.C. (Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) denominata “Nastro Rosa di ottobre 2024” rivolta a tutti i sindaci. La campagna prevede l’illuminazione di un monumento o di un luogo simbolico della città per la giornata del primo di ottobre. Un gesto importante accolto dal sindaco Stefano Minerva che, al fine di evidenziare in modo più significativo il proprio sostegno nei confronti di una causa lodevole quale quella della lotta ai tumori, ha inteso prolungare tale gesto simbolico per tutto il mese di ottobre.

“Abbiamo sempre sposato queste cause – commenta il sindaco Stefano Minerva – Dopo aver illuminato dal 22 al 29 settembre, in occasione del mese dedicato al cancro infantile la facciata comunale, aderendo alla campagna internazionale di sensibilizzazione istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e promossa da Childhood Cancer International, torniamo anche quest’anno a illuminare la fontana antica. Il rosa colorerà la nostra fontana per tutto il mese di ottobre perché sensibilizzare non è mai abbastanza e per esprimere la nostra vicinanza alla tematica”.

