Furto d’auto a Barletta, in un video la banda a volto coperto

BARLETTA – Barletta ancora protagonista dei furti d’auto, stavolta in zona 167. Una banda di malviventi ha messo nel mirino un Suv parcheggiato in via Falcone e Borsellino, in piena zona residenziale alla periferia ovest della città. Il colpo viene ripreso con un cellulare dall’interno di un’auto e mostra la dinamica messa in atto dai ladri, che spostano di peso la vettura dal suo posteggio e la guidano sotto la spinta della loro auto.

Il commando, composto da almeno quattro persone, non ha poi portato a termine il furto, lasciando l’auto nei pressi di alcuni isolati adiacenti per sfuggire alle forze dell’ordine. Il video immortala alcuni membri della banda, coperti in volto da un passamontagna, mentre portano via l’auto a spinta.

Gli autori del video hanno prontamente allertato le autorità, ma resta costante e frequente la piaga dei furti d’auto nella sesta provincia pugliese. Anche nelle prime settimane del 2024, la BAT resta tra le province italiane più colpite dal fenomeno.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author