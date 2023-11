FRANCAVILLA FONTANA – Lavoravano completamente “in nero”, senza contratto e senza tutele, i 33 lavoratori individuati dai militari della Guardia di finanza della compagnia di Francavilla Fontana. I militari sono stati impegnati, in queste settimane, in specifici controlli finalizzati e a prevenire il fenomeno.

Lavoro in nero e irregolare: i controlli

I finanziari hanno anche individuato 18 lavoratori risultati irregolari. In particolare, i controlli eseguiti hanno interessato i Comuni di Francavilla Fontana, Oria, Villa Castelli e Torre Santa Susanna. Sono ora in corso di esecuzione, a cura delle Fiamme Gialle, gli ulteriori approfondimenti di natura fiscale al fine di accertare la posizione reddituale dei soggetti controllati. Il lavoro nero è piaga per l’intero sistema economico perché sottrae risorse all’erario, mina gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e consente una competizione sleale con le imprese oneste.

