Francavilla Fontana, Giorgia Ribezzo giovane promessa nel campo della moda

Giorgia Ribezzo, 14 anni, studentessa di Francavilla Fontana, frequentante l’Istituto Morvillo-Falcone, è una vera e propria promessa nel mondo della moda. A Cassano delle Murge ha conquistato, con il suo fascino, prima di Natale, il primo posto in “Miss Sposa”, un premio che le ha conferito l’accesso alla finale nazionale che si terrà prossimamente nel corso del 2024. Presidente di giuria, Sissi Turner, miss Fashion VIP eletta durante il Sanremo Talent & Fashion e modella delle passerelle milanesi.

Giorgia Ribezzo ha un portamento ed una simpatia tale da catturare l’attenzione degli esperti del settore. E’ emersa nel 2021 come modella e fotomodella presso la “Patrik New FashionStyle” di Taranto. Dopo aver conquistato le fasi regionali, ha trionfato nella finale nazionale dell’8 ottobre scorso attirando l’attenzione della giuria con la sua bellezza e eleganza. Successivamente, a luglio della scorsa estate, si è qualificata come semifinalista a livello nazionale come “Miss Moda Sicilia“.

Un ottimo percorso il suo che certamente porterà ad altri traguardi e successi, tra studio nel campo della moda e passerelle in vari concorsi regionali e nazionali.

