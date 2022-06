Francavilla Fontana, Andrisano: “Le condizioni del centrodestra sono gravi”

Il centrodestra a Francavilla Fontana è sempre più in alto mare. Una situazione di stallo in vista delle elezioni amministrative del 2023 che non promette nulla di buono. Per il capogruppo di Forza Italia Antonio Andrisano il quadro politico è grave. Non lo è sul versante del centrosinistra. Maurizio Bruno giovedì scorso, in occasione della seduta consiliare, ha detto chiaro e tondo ai maggiorenti di Antonello Denuzzo che non si candiderà a sindaco. “Rimango al mio posto come consigliere regionale”. Il PD e Bruno saranno, a meno di sorprese, alleati di Denuzzo. Così pare al momento.

Acque torbide, invece, nell’area moderata. “In merito allo stato di salute di quell’area moderata che, fino al 2018, ho avuto l’onore e l’onere di guidare a Francavilla e non solo, unitamente ad altri amici di avventura, mi pare di poter affermare che le sue condizioni se non sono critiche sono comunque gravi”, ha dichiarato Andrisano il quale ha preannunciato, mesi fa, il suo ritiro dalla vita politica come protagonista. Il resto si vedrà.

Il centrodestra è in cerca di una coesione e di un candidato sindaco. Circola qualche nome: quello di un ex assessore comunale e di un professionista vicino a Fratelli d’Italia. Solo voci? Per l’ex senatore Euprepio Curto il candidato sindaco deve uscire prima dell’estate.

Il consiglio comunale giovedì scorso ha dato il benvenuto al neoconsigliere Pietro Di Coste in sostituzione di Luigi Galiano in conseguenza della sospensione dalla carica disposta dalla prefettura di Brindisi.