Roma- Il Pnrr è un’occasione irripetibile per un territorio come quello pugliese che necessita di miglioramenti strutturali e aeroportuali, di trasporto pubblico ma soprattutto del rafforzamento della tratta ferroviaria che da tempo attende interventi concreti. In questo senso come annunciato dalla vicemininistra alle infrastrutture, Teresa Bellanova a disposizione ci sono 5 miliardi già approvati e inseriti nella legge di bilancio. L’associazione l’isola che non c’è ha discusso di questo al Ministero a Roma insieme a Giuseppe Catalano, responsabile della struttura tecnica di missione del mistero delle infrastrutture e mobilità sostenibili che ha dato nuove rassicurazioni. Un intervento ad ampio raggio quello del Governo che intende portare la Puglia al passo con le altre Regioni del bel paese.