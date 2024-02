Francavilla Fontana, a Sanremo Levrè, direttore di scena del Bèjart Ballet in Bolero

“Anche un pò di Francavilla in questa edizione del Festival di Sanremo”: il vice sindaco Domenico Attanasi in un post “social” rivela che “Roberto Bolle è stato accompagnato nella sua magistrale interpretazione di Bolero dal corpo di ballo della compagnia di Bèjart Ballet di Losanna che vede nella sua equipe artistica il nostro Domenico Levrè, già ballerino di caratura internazionale”.

Domenico Levrè, 57 anni è nato a Francavilla Fontana dove vivono i suoi parenti. La sua carriera inizia all’età di 7 anni presso l’Accademia di Danza Tersicore di Brindisi. Prosegue la sua formazione presso l’Accademia di Danza Princess Grace di Montecarlo. Nel 1986 entra a far parte del Ballet Basel interpretando vari ruoli importanti. Nel ’91 è alla corte di Maurice Bèjart con ruoli da protagonista. Dal 2013 è direttore di scena del “Bejart Ballet Lausanne”.



