Foggia, Salines il bomber inatteso. Millico e Rolando a suon di giocate

FOGGIA – Non è soltanto la forza del gruppo a far volare questo Foggia, capace di scalare la classifica e tornare in piena lotta play-off soltanto un mese dopo la brutta sconfitta di Torre del Greco che aveva fatto presagire il peggio. La parola salvezza, specie dopo il successo contro il Picerno, sembra ormai un brutto ricordo, i satanelli avanzano a suon di vittorie e prestazioni e lo fanno anche grazie all’apporto dei singoli, chiaramente esaltati da un contesto sereno e riequilibrato dopo troppi scossoni. Emmanuele Salines è il capocannoniere che non ti aspetti, sei gol da difensore ed una versatilità troppo preziosa per Cudini: tornato in silenzio e nello scetticismo estivo dopo l’esperienza alla Feralpisalò, il classe 2000 si è rivelata una delle pedine più importanti al di là dei troppi cambi di gestione. Decisamente meglio rispetto alla sua prima avventura in rossonero datata 2019/2020, in Serie D. Difensore centrale, terzino, esterno, braccetto, Salines può fare tutto ed anche bene. Sei gol, la maggior parte di testa, per ultimo quello che ha sbloccato l’ostica sfida di mercoledì contro i lucani.

Gara messa in ghiaccio dal mancino capolavoro di Mattia Rolando, primo gol a Foggia dell’ex Monopoli arrivato nella rivoluzione di gennaio e tornato in poche settimane ai suoi standard dopo sei mesi poco fortunati al Renate. Rolando è la freccia che Cudini non ha avuto nella sua prima gestione, un calciatore di spessore così come Vincenzo Millico, numero dieci d’altra categoria. Il destro dell’ex Toro incanta lo “Zaccheria” e trascina i satanelli a suon di giocate e assist, ben sei messi a segno con un gol, quello contro l’Avellino, a far da ciliegina in queste sue dieci presenze in Puglia. Da polveriera, il Foggia punta a diventare, adesso, un outsider nella lotta play-off, memore di quanto accaduto un anno fa. Una scalata che vede protagonista un gruppo di ferro, ma anche degli interpreti di assoluto spessore.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author