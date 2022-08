FOGGIA – Conferenza stampa del neo Prefetto di Foggia Maurizio Valiante. Subito dopo il suo insediamento il neo prefetto di Foggia Maurizio Valiante ha incontrato i giornalisti per illustrare le linee guida che intende adottare per fronteggiare il dilagare della criminalità in terra dauna. Dopo il plauso alle forze dell’ordine per la tempestività con la quale Polizia e Carabinieri hanno individuato il presunto autore del duplice omicidio avvenuto lo scorso 31 luglio nelle campagne di Cerignola, si sta mettendo in campo un forte spirito di servizio. Questo mi incoraggia sulla possibilità di avviare un buon rapporto sinergico con tutte le altre istituzioni del territorio. Valiante ha poi spiegato come sia necessario superare situazioni di degrado e migliorare la qualità della vita della gente, giungendo ad una maggiore percezione di sicurezza. Importante, ha aggiunto il neo prefetto di terra dauna, il coinvolgimento delle amministrazioni comunali rispetto alle politiche di sicurezza, con interventi dei comuni con il sostegno del Ministero dell’Interno, implementando i sistemi di videosorveglianza nei centri abitati al fine di migliorare la prevenzione. Potenziare la coscienza civica anche attraverso interventi di tipo culturale con il coinvolgimento dei più giovani e quindi delle scuole