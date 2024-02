Foggia-Monopoli 3-2, l’analisi di Cudini e Taurino.

Cudini: “Questo devo essere lo spirito per tirarsi fuori da questa situazione. Era troppo importante oggi alla fine fare punti e anche se abbiamo rischiato di pareggiarla devo dire che la squadra aveva bisogno di una vittoria come questa per sbloccarsi e far sì che le prossime partite possano essere più semplici” Sull’espulsione di Silvestro: “Credo avesse subito fallo prima ma non deve avere quella reazione”

Taurino: “La rabbia più grande è quella che i ragazzi ci stanno mettendo l’anima ma a volte manchiamo di lucidità nelle situazioni facilmente leggibili. Avevamo la partita in mano, abbiamo creato nella loro area di rigore e abbiamo preso gol nella nostra area dove in due contro uno non possiamo far saltare l’attaccante da solo. Ci stiamo facendo male da soli, questa è la verità”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author