Un albanese di 21 anni è stato arrestato dalla Polizia Stradale perché sorpreso a trasportare 8 chili di cocaina. Il giovane corriere, fermato al casello autostradale dell’A14 di Foggia, trasportava la droga, per un valore di 3 milioni di euro, in un doppiofondo del mezzo. Un nascondiglio automatizzato, quasi perfetto, ma che non è passato inosservato agli agenti che lo hanno arrestato.