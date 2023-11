Foggia –

Fingendo di parlare al telefono, prima attende tra le auto che qualcuno esca dal parcheggio in retromarcia, poi quando individua il povero malcapitato si affretta ad attraversare per buttarsi a terra fingendo di essere stato investito dall’auto appena messa in moto. Siamo in Via della Repubblica a Foggia, un cittadino riprende tutta la scena in un video che in poche ore è diventato virale sul web e in cui si evince il tentativo di truffa da parte di un uomo ai danni di un conducente anziano che ignaro di quanto stava accadendo scende dall’auto credendo di aver causato il sinistro e soccorre il malfattore.

Antonella D'Avola

