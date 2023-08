Foggia: Coffe shop nel box di casa, 15enne arrestato per spaccio

Aveva allestito un coffe shop nel box di casa sua, con tanto di cartello esposto. Un minorenne foggiano di 15 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dalla Polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, alcuni giorni fa giungeva alla sala operativa della questura una segnalazione anonima tramite l’applicazione Youpol, della polizia di Stato che segnalava una attività di spaccio, bullismo e reati di violenza domestica nel quartiere residenziale di Macchia Gialla.

Gli agenti della squadra mobile, dopo aver verificato i fatti, hanno individuato e sottoposto a controllo il presunto autore dell’attività illecita e nel corso di una perquisizione domiciliare in un box adibito a coffee-shop della droga, come esplicitato anche da un cartello esposto all’interno del locale, ha sequestrato circa mezzo chilo di hascisc e 70 grammi di cocaina, oltre a bilancini di precisione, numeroso materiale da confezionamento ed un pugnale utilizzato per tagliare la sostanza.

All’interno del box, inoltre, il minorenne deteneva una replica soft air di arma da fuoco, modificata in modo da farla sembrare vera. Il minore è arresti domiciliari in attesa della convalida.

