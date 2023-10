Foggia: appello dell’arcivescovo Pelvi, ‘Andate a votare’

“Il voto non è solo questione di collocazione partitica, anche di visione dell’uomo, di prossimità, di ricerca della giustizia, di difesa dei diritti inviolabili di persone e comunità. In una fase complessa e difficile del nostro tempo con guerra, crisi ambientale, povertà, mancanza di lavoro e di speranza quotidiana è necessario un voto di responsabilità e partecipazione, da esercitare con serena consapevolezza, senza interessi di parte ma per il bene comune”. Lo ha scritto, in una lettera aperta pubblicata sul sito dell’arcidiocesi di Foggia Bovino, monsignor Vincenzo Pelvi in occasione delle prossime elezioni amministrative a Foggia.

Nella lunga missiva, il vescovo ha un pensiero rivolto soprattutto ai giovani. “Un particolare invito ai giovani a recarsi alle urne. Forse il bene comune è un’idea astratta per loro che avrebbero bisogno di vederlo incarnato e testimoniato in scelte concrete, cui la politica stenta a dare realizzazione. L’augurio è che il rinnovo delle funzioni elettive costituisca un’occasione per tornare al rispetto di quei diritti umani fondamentali, che sono doveri reciproci”

