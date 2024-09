Fiera del Levante, Meloni: ‘Sud motore economico dell’Italia nel 2023’

“Nel 2023, il Sud Italia si è affermato come la locomotiva economica del Paese, un’inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti, quando spesso era relegato agli ultimi posti”. Lo ha sottolineato la premier Giorgia Meloni nel suo videomessaggio per l’inaugurazione della Fiera del Levante a Bari.

“Abbiamo voluto tracciare una direzione nuova e chiara e intendiamo seguirla, cioè dare alle imprese e ai cittadini del Mezzogiorno la possibilità concreta di dimostrare il proprio valore”, ha aggiunto.

Nel suo intervento, Meloni ha evidenziato i successi del 2023, con il Pil del Sud in crescita oltre la media nazionale e un aumento dell’occupazione superiore rispetto al resto del Paese. Gli investimenti nel Mezzogiorno sono cresciuti del 50%, dando una spinta decisiva all’export italiano, permettendo all’Italia di posizionarsi al quarto posto mondiale, superando prima la Corea del Sud e poi il Giappone.

“Sono molto contenta di inviare il mio saluto all’inaugurazione della edizione 2024 della Campionaria internazionale della Fiera del Levante. La Fiera del Levante è un’istituzione, per Bari, la Puglia, il Sud e l’Italia intera – ha detto la premier Giorgia Meloni nel videomessaggio -. È una manifestazione che ha attraversato la storia nazionale raccontando l’evoluzione del nostro sistema economico e imprenditoriale. In questa lunga storia ci sono stati momenti di grande positività, altri più difficili, ma la Fiera è rimasta sempre un punto di riferimento e una delle principali vetrine del dinamismo, dell’intraprendenza, della creatività delle nostre imprese e dei loro lavoratori, in particolare del Mezzogiorno”.

