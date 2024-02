Fidelis Andria: esonerato De Candia, Danucci resta la prima scelta per sostituirlo

Pasquale De Candia non è più l’allenatore della Fidelis Andria. La notizia era nell’aria dalla giornata di domenica ed è la conseguenza della pesante sconfitta interna col Martina. La società comunicherà ufficialmente alla stampa l’esonero del tecnico nella giornata di martedi mentre il nome del nuovo allenatore sarà annunciato giovedì, pertanto in Coppa Italia la squadra dovrebbe essere guidata dall’allenatore in seconda. In pole, per sostituire De Candia, resta sempre Ciro Danucci che avrebbe già incontrato i dirigenti federiciani e comunicherà nelle prossime ore le sue scelte.

