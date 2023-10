Ferito in un incidente stradale, Marco non ce l’ha fatta

LIZZANO – È morto Marco Ferrari, il 22enne di Lizzano, protagonista di un tragico incidente avvenuto lo scorso 22 ottobre sulla strada statale 106 a Montegiordano, in provincia di Cosenza.

Su richiesta della famiglia, a dare notizia della sua scomparsa è il sindaco di Lizzano, Lucia Palombella, sul profilo Facebook dell’amministrazione.

«Ciao Marco, cari tutti, purtroppo il nostro Marco ci ha lasciati», ha scritto commovente il primo cittadino sul social annunciando la drammatica notizia. Il giovane aveva perso il controllo del suo mezzo, una Opel Corsa, schiantandosi sulla parete in cemento della carreggiata mentre procedeva in direzione Reggio Calabria. In codice rosso, ma in vita, era stato trasportato in elisoccorso al nosocomio di Cosenza. Poi il tragico destino a distanza di una settimana.

Proprio ieri il primo cittadino Palombella aveva condiviso un messaggio toccante, sempre su richiesta dei famigliari, chiedendo alla cittadinanza di pregare per il giovane Marco in fin di vita. Ora sarà esaudito l’ultimo desiderio del ragazzo: donare i propri organi.

Intanto l’intera comunità di Lizzano si stringe attorno a Marco e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore.

